为企业纾困！发改委出手了，事关航空铁路运输、旅游、制造业等_深圳热线

图/ic 2月18日，国家发展改革委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知。减费让利、引进外资等多措并举，为航空铁路运输、旅游业、制造业等纾困。 【2022年暂停航空运输企业预缴增值税一年】 2022年暂停航空运输企业预缴增值税一年。研究协调推动中国航空油料集团有限公司与上游企业协商取消航空煤油价格中包含的海上运保费（2美元/桶）、港口费（50元/吨）等费用。鼓励银行业金融机构加大对枢纽机场的信贷支持力度。鼓励符合条件的航空公司发行公司信用类债券，拓宽航空公司多元化融资渠道。对受疫情影响严重的航空公司和民航机场注册发行债务融资工具建立绿色通道。 【2022年暂停铁路运输企业预缴增值税一年】 2022年暂停铁路运输企业预缴增值税一年。2022年免征轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车等公共交通运输服务增值税。2022年中央财政对符合要求的新能源公交车，继续按照既定标准给予购置补贴，且退坡幅度低于非公共领域购置车辆。 【多措并举支持制造业引进外资】 多措并举支持制造业引进外资，加大对制造业重大外资项目要素保障力度，便利外籍人员及其家属来华，…