上海新版未成年人保护条例出台

今天上午，《上海市未成年人保护条例》在市十五届人大常委会第三十九次会议上表决通过，条例将于2022年3月1日起施行。 记者了解到，现行《上海市未成年人保护条例》2005年通过并施行、2013年修正，实施至今面临许多新情况、新问题、新挑战。国家层面新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》对校园安全、防治欺凌、心理健康、网络保护等热点问题，都作出了有针对性的回应。 上海于去年启动《条例》的全面修订工作，一方面确保《条例》与上位法衔接，另一方面也总结固化有效经验，回应本市未成年人保护领域的新情况、新变化，营造保障未成年人健康成长的良好法治环境。 这次新出台的《条例》共九章八十七条，涵盖了家庭保护、自我保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护、特别保护等内容。《条例》重点规范了以下六个方面。 一是加强家庭保护和自我保护。《条例》对家庭监护职责、未成年人身心健康、参与社会活动、户外安全保障、交通安全保障、看护责任等予以明确，并保留了原《条例》有关未成年人自我保护的内容，对未成年人提升自我保护意识和能力给予引导。 如条例规定，未成年人的父母或者其他监护人应当采取措施，防止未成年人受到…