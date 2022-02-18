“熔断”下的云南游：自驾游成主流，旅客年轻化一日游丽江熔断自驾游旅游_手机网易网

疫情给行业无疑带来了长期且深重的打击，但与此同时，也给行业带来了长久的变革。 21世纪经济报道记者 唐唯珂 云南报道 春节前的 丽江 古城下了一场雪，古城里的原住民说今年是寒冬，尽管毗邻玉龙雪山，但是以往古城内下雪也是稀奇事。而除了降至冰点的气温，今年的云南 旅游 也迎来前所未有的“ 熔断 ”冲击。 “淡季旺季其实丽江的游客都不少，只是受到疫情影响的因素远比以往的淡旺季波动要大的多。跨省旅游团叫停之后，更多的是 自驾游 和省内周边游。2020年春节高峰期人山人海的丽江古城现在则显得很冷清，很多商铺餐饮店家也自己关店回家过年了，虽然丽江是少数民族聚集区，但是农历新年也都会过。”虎年春节假期期间一位丽江的出租车司机向21世纪经济报道记者说道。 在零星疫情散点触发的情况下，虎年春节的云南旅游业也迎来新的考验，虎年春节前夕，云南省文化和旅游厅也是下达了关于暂停开展跨省旅游活动的紧急通知。按照跨省旅游经营活动管理“熔断”机制的要求，云南省立即暂停全省旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务和旅游专列业务。 此前即有专家指出，熔断除了暂停了很多旅行社的业务外，还有一个重要影响是很多…