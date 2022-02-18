原标题：天津市：恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 央广网北京2月18日消息 天津市文旅局发布通知，鉴于目前天津市已无疫情防控中高风险地区，自2022年2月17日起，恢复全市旅行社及在线旅游企业在天津市行政区域内组团旅游业务，恢复全市旅行社及在线旅游企业经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 通知要求，旅行社要严格遵守《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》各项规定。旅行社和游客签订旅游合同时，要主动提示游客在出团前须持48小时内核酸检测阴性证明。旅行社要加强行前排查，做好游客信息采集、健康档案和核酸检测证明登记工作，并留档备查。要求旅行社严格落实“一团一报”制度，及时在全国旅游监管服务平台填报旅游团队信息和上传电子合同。 通知强调，旅行社要做好旅游客运安全工作。坚决执行用车“五不租”制度，即不租用未取得相应客运经营许可的经营者车辆、未持有效道路运输证的车辆、未安装卫星定位装置的车辆、未投保承运人责任险的车辆、未签订包车合同的车辆。 编辑:秦立玲 原创版权禁止商业转载 授权>> 转载申请事宜以及报告非法侵权行为，请联系我们：010-56807194 热榜 长按二维码 关注精彩内容…