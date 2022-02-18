香港支援旅游业资助计划：向旅游代理、酒店、邮轮等行业发津贴香港_新浪财经_新浪网

2月18日，中国香港特区政府公布了在“防疫抗疫基金”下支援旅游业的第七轮资助计划，包含旅行代理商及其职员、主业为导游及领队的自由作业持证导游及领队、以接载旅客为主的旅游服务巴士司机、酒店、邮轮等。 此前，香港特区行政长官林郑月娥2月15日晚发表声明表示，欢迎立法会财务委员会当日通过特区政府就第六轮防疫抗疫基金的拨款申请，并指示各相关政府部门尽快落实各项支援计划。据了解，香港特区政府2月14日正式提交申请拨款文件后，立法会财务委员会2月15日下午经过约4个半小时讨论，迅速通过共270亿港元的第六轮基金拨款申请，共涵盖48项计划，估计支援对象将包括67000个企业，4万辆交通工具的营运者和75万名人士。 根据香港特区政府在此轮“防疫抗疫基金”下支援旅游业的资助计划，将向每个符合资格的持牌旅行代理商提供现金津贴。 具体看，雇佣10名或以下职员的旅行代理商补助5万港元一次性津贴；雇佣11名或以上职员的旅行代理商以每名职员5000港元津贴为计算基准；同时，向每名符合资格的旅行代理商职员发放一次性7500元津贴。对主业为导游及领队的自由作业持证导游及领队，向每位合资格导游及领队发放一次性7500港…