景区票价双重标准伤害了谁酒店住宿旅游_手机网易网

景区票价双重标准伤害了谁 2022-02-19 06:58:38 经济日报 当前，很多景区处于 旅游 淡季。为抓住寒假和春节旅游档口，不少景区采取了门票、 住宿 等方面的优惠政策，以吸引游客、繁荣市场、惠及民生，增加景区旅游收入，拉动地方经济发展。不过，仍有景区在实行优惠政策时，采取外地游客门票价格高于本地人的措施，此种情况值得注意。 本地人一个价，外地人一个价，“双重标准”现象由来久矣，主要出现在一些经济欠发达地区和一些开放程度不够的地区。有景区认为，本地居民收入不高，给本地人一个优惠，外地游客往往消费力更强，定个较高的价格，争取更大的经济利益。殊不知，内外有别的做法不仅不妥，而且甚为有害。 一方面，“双重标准”有违市场经济公平原则。近些年来，我国正着力促进市场公平。在市场竞争中，如果因为某些人或某些企业因其身份不同而受到不同的待遇，那么，无疑将扰乱价格信号，扭曲价格体系。景区在旅游票价、住宿等方面设“双重标准”、内外有别，是歧视性市场行为和地方保护主义表现。 另一方面，“双重标准”侵害了消费者权益。景区价格实行“双重标准”实际上是一种“欺负外地人”行为。旅游属于体验产业，试想，逛着…