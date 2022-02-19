南方冰雪经济需添“三把火”雪季旅游产业滑雪冰雪运动旅游_手机网易网

南方冰雪经济需添“三把火” 2022-02-19 06:47:18 经济日报 近年来，随着“南展西扩东进”战略的持续推进，中国 冰雪运动 实现了从“不进山海关”到“三亿人参与”的巨变，突破时空限制、跨出小众圈子，进入寻常百姓家。 冰雪经济未来可期。从全国看，“东西南北一年四季”冰雪经济新格局已经成形，但分区域看，冰雪经济南北差异依旧很大，南方冰雪休闲带虽初具规模、市场广阔，但与北方相比仍有较大差距，促进南方冰雪经济“火爆出圈”，还需再添“三把火”。 政策引导之“火”。南方体育运动“夏强冬弱”，冰雪消费供需不平衡，要让南方的“冷资源”热起来，必须要解决好冰雪经济发展中的政策引导问题。首先，要精心搞好冰雪经济发展的顶层设计。虽然南方冰雪经济发展相对滞后，但也意味着具备较强的后发优势。为此，在吸收借鉴北方冰雪运动大省的冰雪产业发展经验基础上，要充分利用后发优势，实现差异化发展，凸显千姿百态的冰雪经济主题和特色，避免与北方冰雪经济的同质化竞争，实现创新性发展和后发赶超。其次，要实现冰雪经济与本地 旅游产业 的深度融合。旅游产业只有串珠成链，才能形成全域 旅游 的业态。在南方地区要保持冰雪经济的…