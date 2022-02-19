北京疾控：1月30日以来途经或旅居呼和浩特市人员请报备云南省宾馆

新京报快讯 据北京市疾病预防控制中心官微消息，目前，国外疫情高发，国内多地报告本土病例，全市疫情防控面临境外境内双重风险，疫情防控一刻也不能放松，要继续坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，依据“四早”原则，严格落实四方责任，从严从紧，科学精准，有效控制和降低疫情传播风险。 北京市疾控中心提醒广大市民朋友，有以下情况人员，请立即报备： 与发布病例轨迹有交集人员; 1月29日(含)以来途经或旅居江苏省苏州市工业园区，吴中区，吴江区，相城区，常熟市，姑苏区; 1月30日(含)以来途经或旅居内蒙古自治区呼和浩特市; 1月16日(含)以来途经或旅居广东省深圳市宝安区石岩街道; 1月23日(含)以来途经或旅居黑龙江省黑河市爱辉区; 1月27日(含)以来途经或旅居广西壮族自治区百色市德保县、靖西市、右江区; 1月28日(含)以来途经或旅居辽宁省葫芦岛市绥中县; 1月29日(含)以来途经或旅居云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市; 1月31日(含)以来途经或旅居云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县; 1月31日(含)以来途经或旅居内蒙古自治区满洲里市; 2月4日(含)以来途经或旅居广东省深圳市罗湖区清水河…