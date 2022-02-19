[为何挪威高居奖牌榜首？ 冰雪文化深厚设施完善_冰雪_新浪竞技风暴_新浪网] 挪威冰雪项目为何强 截至2月18日，北京冬奥会上挪威代表团获得金银铜共计34枚奖牌，展示了在冰雪项目上的强大实力。人口不到540万的挪威，冰雪项目为何如此强？独特的地理环境、完善的冰雪设施、积淀深厚的冰雪文化、科学有效的选拔机制……这些经验给人以启发。 挪威位于高纬度地带，多高山峡湾，国土相当一部分位于北极圈内。受北大西洋暖流影响，挪威境内降雪多，但尚未达到极寒天气，适宜开展冰雪项目。从秋季到春季，挪威大部分地区均被厚厚的积雪覆盖，甚至夏季也可以在高山冰川之地开展冰雪项目。 在挪威，标记雪道超过3万千米，越野滑雪道和高山度假地密布。在多数山区滑雪胜地，缆车、索道、滑雪道等设施齐全，旅馆、设备租赁、专业教练等软硬件配套完善，不少城市郊区就有滑雪场。在首都奥斯陆，很多公园拥有滑雪场地。滑雪场地多、类型广，冰雪设施完善多样，初学者、专业选手都能找到适合自己的场地。 雪橇对早期的北欧人来说是必备的生存工具，对现在的挪威人来说则是一种生活方式。提起雪上运动，不少挪威人会说：“我们是带着滑雪板出生的！”冰雪环境积淀了深厚…