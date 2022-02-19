[苏州新增本土19加9轨迹公布，涉多家公司、饭店] 原标题：苏州新增本土19加9轨迹公布，涉多家公司、饭店 苏州市疫情防控2022年第25号通告 2月18日0时至24时，苏州新增新冠肺炎确诊病例19例（含6例无症状感染者转为确诊病例），无症状感染者7例。 截至2月18日24时，苏州本轮疫情累计报告确诊病例65例，无症状感染者22例，均在定点医疗机构隔离治疗。 请广大市民继续增强防范意识，做好个人防护，坚持佩戴口罩、保持社交距离、注意个人卫生，及时接种新冠病毒疫苗。如出现发热、咳嗽等症状，在做好个人防护前提下，及时就近前往医疗机构就诊。 苏州市新冠肺炎疫情联防联控指挥部 2022年2月19日 详情及活动轨迹： 确诊病例47 住苏州工业园区京隆生活区宿舍，为京隆科技（苏州）有限公司工作人员。 2月10-13日，上下班。 2月14-16日，隔离。 2月17日，核酸检测阳性后，闭环转运至市定点医疗机构隔离治疗。 确诊病例48 家住张家港市杨舍镇君临新城，为沙洲职业工学院学生。 2月10日，居家。 2月11日，张家港市曼巴特奈雪面包店，王府广场。 2月12日，居家。 2月13日，张家港市庆丰楼酒…