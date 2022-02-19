[网友票选出最后悔去的五大景点，印度上榜2个，第一在我国_旅游_周边_铜像] 每年全世界出去旅游的人很多，而旅游现在也不是有钱人的权力，很多普通人只要有时间就都可以出门旅游，有的人去国内，有的人去国外，今天但是景点有好有差，今天小编就带大家去看一下那些由网友选出的最不值得去的景点，这些景点有你去过的吗？ 5. 小美人鱼铜像。是一座世界闻名的铜像，她位于丹麦哥本哈根市中心东北部的长堤公园，已经是丹麦的象征，远望这个人身鱼尾的美人鱼，她坐在一块巨大的花岗石上，恬静娴雅，悠闲自得，但实际上当你走近一看的时候，这个铜像只有一米多很小的样子，而且来这的游客很多，所以就造成了这里的拥挤，所以很多网友是个坑。 4. 印度泰姬陵。这个景点在印度是很出名的，每年到这儿来旅游的人非常多，这个景点最坑的地方不在于景观差，而是这个景点周边的环境污染很严重，比如雾霾等，所以很多网友来这儿之后就很后悔，不仅人多，想呼吸个新鲜空气还不行。 3. 埃及金字塔。小编想说，这个景点实在是没什么想看的，就是一个景点，而且周边都是沙漠，当你去那里游玩的时候还有可能被当地人宰呢，这些都是网友血的经历，所以就有网友在网上吐槽说真…