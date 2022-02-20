行走在蓝天蓝山蓝水间_凤凰网

杜欣欣 一 安第斯山和落基山分别贯穿南美和北美大陆。落基山脉班芙风光最佳，而安第斯山脉的冰川公园和百内公园景色最美。阿根廷和智利的边界，东部是阿根廷冰川公园，西部便是智利的百内公园等。 从阿根廷冰川国家公园前往智利的百内国家公园，旅客多会选择从卡拉法特乘车前往智利的纳塔莱斯港。此番行程4小时，我们凭护照领到车票，双层大巴缓缓出了城。不久，阿根廷湖就没入荒漠之中。 此类地貌虽被称为草原（Steppe），却是草木萧疏，狂风频作，几乎看不到牛羊，更无人家。西班牙人初来此地时，见当地土著特尔维切斯人（Tehuelches）十分高大，遂称巴塔哥尼亚为“大脚人之地”。这片大脚人之地果然开阔，沿途数百里几不见人烟。云彩变幻，很远地方正在下雨。 驶入阿根廷边检站时，狂风大作。此处破败得令人沮丧，工作人员都拉着脸，似乎是在对过境人说去智利就是大逆不道。 未曾想一过国境线，周遭为之一变。一条河或引水渠，牛羊徜徉于绿草地上，房屋多起来了。此地气候无常，生态残酷，不知要经过多少代人的努力才能有这样的环境。智利的国土向南伸展时地域极速收窄，东西最宽300多公里，窄处不到100公里，显然苗条的智利更加珍惜土地。反…