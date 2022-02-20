旅游｜“云聚长安”带你“线上逛西安”备受关注_TOM旅游

“春节活动太给力了！” “表白西安年” “长安上元节yyds” “这才是西安年正确的打开方式”…… 网友们的评论，折射出了 西安春节期间线上线下文旅活动 的丰富多样、亮点纷呈，成为 西安春节旅游一道道靓丽的风景线 。 1月26日至2月15日，“西安文旅之声”新媒体矩阵推出“云聚长安·线上逛西安”系列“云”旅游活动。该活动作为“云享文化 健康过年” 主题活动 的一部分，围绕非遗、美食、景点、街区、民宿、酒店等内容版块，用3场网络直播、6条主题短视频和6条有奖互动微信图文展示的方式，让网友及市民充分感受到西安年味儿及多元魅力。 3场网络直播在“西安文旅之声”视频号、抖音号、头条号及微博同期播出，共计200万网友点击观看。 2月4日“我在西安过大年”、2月10日“烟火醉西安”品味永兴坊、2月15日“欢乐享西安”乐游白鹿仓3场主题直播人气比肩，文旅推广大使、文旅企业代表带领网友云游西安，品文化、游景点、赏非遗、咥美食……观看景区特色民俗活动、与主播互动提问、赢取小礼物。网友纷纷留言：“这样的直播再来一打儿！” 腊八、小年、除夕、春节、元宵等系列主题短视频，在西安文旅之声微博、头条号、抖音等平台…