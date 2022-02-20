[海南省澄迈县无症状感染者在黑龙江轨迹：涉餐馆、旅馆、机场_腾讯新闻] 央广网哈尔滨2月20日消息（记者庞淼）2月18日，海南省澄迈县报告新增1例无症状感染者，为黑龙江省鸡东县赴琼人员。该病例在黑龙江省行动轨迹如下： 2月16日15：21从鸡西西站乘G7954次（01车14F座），前往哈尔滨站（南广场站出站），约18:00出站后由其朋友自驾车接送到一家火锅哈西店就餐，就餐时间段19:00至21:00。就餐结束后，由朋友自驾车送其到哈尔滨太平国际机场附近蓝天宾馆入住（入住时间约在次日凌晨1：00），后无外出。 2月17日4：50，由朋友自驾车送其至哈尔滨太平国际机场，经30号登机口登机。6：35乘MF8341（座位号68K）飞往海口美兰国际机场（期间经停厦门1小时45分钟，有下飞机喝水、抽烟），14：50抵达海口美兰国际机场。 为严格落实“外防输入，内防反弹”的防控策略，有效控制和降低疫情输入传播风险，黑龙江省疾病预防控制中心向全省广大市民发出以下防控提醒： 一、请持续关注官方发布的确诊病例和无症状感染者的行动轨迹，尤其是2月16日乘坐高铁D7954次列车、2月17日乘坐MF8341次航…