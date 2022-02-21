最高检：“社会性死亡”对当事人来说是“天大的事情”

今天（21日），最高人民检察院发布了五起人格权刑事保护指导性案例。本批发布的五起指导性案例主要侧重 精神性人格权 的刑事保护。其中备受人们关注的“辣笔小球诋毁戍边英雄案”“杭州女子取快递被造谣自诉转公诉案”入选指导案例。 最高检有关负责人介绍，本批指导性案例主要选编了精神性人格权刑事保护的案例，而且，在刑法规定意义上讲，基本都是较轻罪行的案件。 这些案件虽然看似“小案”，但对当事人来说，却是“天大的事情”。 无论是谁摊上这类的麻烦，对其身心、工作、生活都会造成极大的影响。 如检例第137号被害人谷某因遭受诽谤，使工作、生活受到严重影响，遭遇“社会性死亡”；检例第138号被害人因为自己的裸体视频、图片在网络上被散布，备受舆论压力服毒自杀；检例第139号被害人的私密生活被当作商品在网上肆意贩卖；检例第140号被害人因信息被泄露频遭滋扰。 这些“小案”后果很严重，和老百姓生活息息相关。 仇 某侵害英雄烈士名誉、荣誉案 ■ 关键词 侵害英雄烈士名誉、荣誉 情节严重 刑事附带民事公益诉讼 ■ 基本案情 被告人仇某，男，1982年出生，南京某投资管理有限公司法定代表人。 2020年6月，印度军队公…