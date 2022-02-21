43条措施 助力餐饮、零售、旅游……服务业渡难关 2022-02-21 15:36:32 来源: 上海奉贤 选稿：魏子川 日前，经国务院批准，国家发展改革委等14个部门制定出台了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，提出了三个方面、43项政策措施，切实缓解服务业市场主体成本压力。 第一方面是服务业普惠性纾困扶持措施；第二方面是针对性政策措施，针对餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航等5个特殊困难行业分别提出纾困扶持措施；第三方面是精准实施疫情防控措施。详见： 第一方面是服务业普惠性纾困扶持措施，主要包括财税政策、失业保险稳岗返还等就业扶持政策、房租减免政策、金融支持政策、制止乱收费乱摊派乱罚款等10项具体措施。 第二方面是针对性政策措施，针对餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航等5个特殊困难行业分别提出纾困扶持措施，共计30多项政策措施。 餐饮业适用的政策，主要包括对餐饮企业员工定期核酸检测给予补贴支持，优化餐饮业保险服务等政策措施； 零售业适用的政策，主要包括利用服务业发展资金支持开展县域商业体系建设，完善农产品流通骨干网络等政策措施； 旅游业适用的政策，主要包括…