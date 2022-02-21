罚款3250元！去哪儿网因让员工加班被处罚，回应称曾征得员工同意携程庄辰超

2月21日消息，据天眼查平台显示，去哪儿网的关联公司北京趣拿信息技术有限公司于今年2月15日新增了一条行政处罚信息，原因是去哪儿网违反了劳动法，延长劳动者工作时间，最终他们被北京市海淀区人力资源和社会保障局给予警告和罚款3250元的处罚。 对此，去哪儿网也做出公开回应，他们表示：“确因疫情在征得员工同意的情形下安排了长假期间加班，以保障疫情期间尽快响应消费者诉求。虽已支付了加班费并安排了倒休假缓解，但确实违反了加班限制性时间规定。去哪儿网表示，尊重政府的处罚决定，并已深刻认识到问题的严重性。目前已第一时间进行了整改。” 去哪儿网最早由庄辰超在2005年创办，曾获得高瓴资本、GGV纪源资本、百度等多家机构的投资，并于2013年在美国纳斯达克公开上市，2015年10月，携程成功并购去哪儿网，1年后他们以44.4亿美元的价格成功私有化。在携程与去哪儿合并之后，庄辰超也从公司卸任。 目前去哪儿网是携程的子公司之一。有趣的是，携程近期在职场上也有一个新动作，就是宣布将在公司内部推行“3+2”混合办公模式，从3月1日起，携程将允许员工在每周三、周五自行选择办公地点。携程创始人梁建章称这个办公模式…