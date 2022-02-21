这些人在“佛系”游戏中寻找治愈孤独的药方｜读刊_凤凰网文化读书_凤凰网

新冠疫情使得大多数人的居家时间大大增加。在室外活动缺席的日子里，你会怎样弥补多出的时间空白？电子游戏成为了蜗居族们的一个选项。据《卫报》的报道，疫情期间的英国出现了游戏机的短缺；游戏平台Steam也报告称，疫情期间同时登录的用户数量达到了有史以来的最高水平。 “在选择战斗或逃命的生死时刻，你的交感神经系统会启动，释放肾上腺素，接着是多巴胺……这时你瞳孔放大，心跳加快，你感觉活着，你感觉强大。”有趣的是，疫情期间大受欢迎的，并不是传统印象中让人肾上腺素飙升、大呼刺激过瘾的游戏。在越来越多的玩家迷上了“佛系”游戏。 这类“慰藉性”游戏有些共同特点：通常节奏比较缓慢、不依赖感官刺激、通过游戏时间的累积产生正反馈、提供“治愈感”的慰藉性体验。在这类游戏中，我们找不到传统意义上关于“冒险”和“升级”的“英雄之旅”母题，但恰是这些游戏，往往能点亮疫情期间人们脆弱的日常生活。BBC新闻撰稿人凯蒂‧斯帕瑟（Kate Spicer）就表示，比起《刺客信条》，她在疫情期间更青睐《万物》（everything）、《模拟山脉》（mountain）以及《动物森友会》等游戏，它们“宁静而深沉”，能让人“忘记网络的…