北京公开征求《旅行社信用评价规范》等地方标准职业信用评价规范 导游导游旅行社旅行社信用评价规范分值_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）2月21日，北京市文旅局发布关于征求北京市地方标准《 旅行社 信用评价规范》《 职业信用评价规范 导游 》意见的公告。公告显示，根据北京市地方标准制修订项目计划和《北京市地方标准管理办法》相关要求，由北京市文化和旅游局组织制定的北京市地方标准《旅行社信用评价规范》《职业信用评价规范 导游》征求意见稿已完成，现公开征求意见。 《旅行社信用评价规范》征求意见稿显示，旅行社信用评价依据多种渠道采集旅行社信用信息，通过构建科学的旅行社信用评价指标体系和评价模型，对旅行社履行符合相关各方利益承诺的意愿、能力和表现的评价活动。旅行社信用评价方法采用一票否决和指标评分相结合的方式。当旅行社信用指标数值中出现一票否决项时，直接将旅行社评为最低等级。旅行社总体信用 分值 范围为[350，950]。进行信用评分时，初始分值设置为650分。 《职业信用评价规范 导游》征求意见稿指出， 导游 信用评价依据多种渠道采集导游信用信息，通过构建科学的导游信用评价指标体系和评价模型，对在提供导游服务时，导游遵守法定义务或者履行约定义务、承诺的意愿、能力和表现的评价活动。导游信用评价方…