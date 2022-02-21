内蒙古乌拉特前旗发现1例本土确诊病例 启动Ⅳ级应急响应内蒙古医院酒店_新浪科技_新浪网

(抗击新冠肺炎)内蒙古乌拉特前旗发现1例本土确诊病例 启动Ⅳ级应急响应 中新网巴彦淖尔2月21日电 (记者 张玮)21日，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗新冠肺炎防控工作指挥部获悉，2022年2月20日16时30分，该旗在对呼和浩特市往来人员进行核酸检测的过程中，发现1名新冠肺炎核酸初筛阳性人员，之后经疾控部门复检，结合临床症状，确认为新冠肺炎确诊病例(轻型)。 2月5日，确诊病例史某某1与其父史某某2、继母裴某某从呼和浩特市土默特左旗察素齐公务员小区出发，自驾车到其弟史某某3家中(呼和浩特市金川开发区阳光水岸小区)，当日再无外出。 2月6日10时左右，史某某1与其弟史某某3到呼和浩特市民康医院进行核酸检测；10时40分左右返回其弟史某某3家中；11时20分与其弟史某某3自驾车到内蒙古传染病医院帮助其父史某某2办理出院手续；11时40分左右离开医院，之后返回其弟史某某3家中；15时左右，在振华广场1楼蔻驰店购物，之后返回其弟史某某3家中，当日再无外出。 2月7日，史某某1自驾车到内蒙古医院为其父史某某2看病并办理住院手续，入住内蒙古医院肿瘤科，之后在肿瘤科陪床。直至2月11日17…