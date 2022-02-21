上海2022年2月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年年底，台风“奥德特”席卷菲律宾全境，该国著名旅游胜地之一的薄荷省进入灾难状态。2022年1月22日，ATFX Cares与当地政府部门一起向薄荷省的一个城市比恩乌尼多分发了救援物资，帮助台风之后仍然没有电和缺乏饮用水的社区渡过难关。

当得知薄荷岛受到严重的台风侵袭以及对救济物资需求很大后，ATFX的企业社会责任部门ATFX Cares立即行动起来，快速筹集灾后必需的生活物资，并将其送达灾区。ATFX共向灾区分发了200个物资桶，其中包含毯子、大米和罐头食品，以及100个食品袋、250个水壶和瓶装水、150个卫生用品包。

在完成援助行动后，ATFX团队又向邦劳市的一个残疾人和盲人社区捐赠了30套物资，帮助社区尽快从灾难中恢复运作。

ATFX团队表示，未来还会持续关注薄荷岛以及菲律宾其他地区的重建与发展。同时，ATFX的公益和慈善之路还会持续走下去，希望和世界各地更多的慈善组织和团体建立合作伙伴关系，通过共同开展不同类型的活动，用实际行动让全球需要帮助的人过上更加美好的生活。

ATFX向菲律宾薄荷省台风灾区捐助救援物资 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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