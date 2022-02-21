[旅游｜隋唐运河古镇打造服务业集聚示范区_TOM旅游] [旅游｜隋唐运河古镇打造服务业集聚示范区_TOM旅游] 记者2月21日了解到， 安徽省淮北相山区隋唐运河古镇旅游休闲集聚区被安徽省发展改革委列如省级示范区名单。 隋唐运河古镇旅游休闲集聚区由古镇一期、古镇二期、运河大观园、南市金街组成，其中古镇一期于2017年12月28日正式开放运营，入驻商家约170户，包含餐饮（70％）、休闲、文化、非遗等多种业态。截至2021年7月，累计接待游客量逾660万人次，年均社会总产值达1亿元，已日渐成为淮北市民 休闲旅游标志景点 ，“城市名片”“城市会客厅”功能初显成效。此外，运河大观园、南市金街等板块主体建筑已全部完成，计划2022年开放并投入运营。 自开放运营以来，项目运营团队持续探索文旅融合发展道路，组织开展活动130多场，成功打造了“隋唐文化节”“新春喜乐会”“中秋晚会”及“盛世隋唐·太平长安”等多项古镇特色活动，吸引周边游客前来 观光游玩 。 以进入省级示范区为契机，隋唐运河古镇旅游休闲集聚区立足独特文化旅游资源，积极拓展商务商贸服务业，以休闲、娱乐、美食、文化为特色，按照产业集中、发展集…