上海2022年2月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年02月18日上午，上海邦耀生物科技有限公司（以下简称“邦耀生物”）与泰格医药成员公司 — 嘉兴易迪希计算机技术有限公司（以下简称“易迪希”）在邦耀生物上海总部举行了隆重的战略合作签约仪式。



双方代表合影

现场邦耀生物CEO席在喜、首席战略官高杨、医学与临床副总裁李伟、知识产权&市场部总监黄安玲、供应链管理部副总监肖洒、战略合作部副总监曹寅秋以及易迪希总经理管卫华、常务副总经理冷晓霞、商务发展总监范荣、高级商务经理马广明等多位企业高层领导出席本次签约仪式，共同见证了这一历史性时刻。

此次，基于邦耀生物在细胞与基因治疗领域的全面布局，结合易迪希临床信息化云解决方案及数据服务技术，双方未来将展开深度合作，全方位提高临床研究效率和质量，加速推进新药研究与上市进程，助力中国医药产业创新。

夯实合作基石，共谋发展新篇

在签约仪式上，对于本次战略合作，邦耀生物CEO席在喜致辞表示：“非常高兴与易迪希成为战略合作伙伴，邦耀生物以‘以基因编辑引领创新，开发突破性疗法，造福全人类’为使命，目前已建成投产了7000平米GMP中试基地，并组建了一支在新药研发、CMC、质控、临床研究以及商业化拥有丰富经验的200余人的运营团队。 邦耀生物致力于成为全球领先的细胞基因药企，目前有多个项目已进入全球IND申报阶段。未来，邦耀生物仍将不断通过患者需求和临床反馈推动研发产品快速更新迭代，并秉持开放、共享、共赢的态度，与全球创新生物医药生态链企业一起，加快推进创新药物的转化与落地，造福全球遗传疾病及恶性肿瘤患者！这次非常高兴邦耀生物能与嘉兴易迪希建立战略合作关系，期待接下来借助易迪希先进的技术平台和资源提高临床研究效率，以临床价值为导向，加速推进创新药物的研发与转化，为全球的生物医药产业贡献一份中国力量，助力中国创新药企稳步迈向标准化与国际化！”

对此，易迪希总经理管卫华也表示：“作为临床研究领域云解决方案领导者，易迪希一直努力为创新药企业提供高效、合规的信息化系统和专业、优质的服务。和邦耀生物合作也是一次帮助我们更深入了解创新药企业实际需求，进而不断提升和完善产品的过程。期待在未来的合作中，我们双方能最大限度地挖掘信息化技术的潜能，赋能临床研究，加速新药研发进程，让更多优质的创新产品早日上市。”



双方座谈会现场

最后，关于临床试验信息化解决方案双方还开展了技术座谈会。会上，邦耀生物首席战略官高杨博士、医学与临床副总裁李伟博士与易迪希就如何打造完善的临床项目管理体系，不断灵活应对国内外药品监管部门提出的全新挑战等问题展开了深入交流，并达成战略共识。

未来，双方将会继续深化和拓展在临床项目研究方面的合作，有针对性地开发一系列功能，以最大限度地贴合国内外法规监管要求，从而助力医药企业的临床项目管理规范化，推动中国药品注册技术标准进一步与国际接轨。双方坚信，通过邦耀生物与易迪希的紧密合作，势必将为中国医药行业的升级注入全新的发展力量，携手并进，造福全球遗传疾病及恶性肿瘤患者。

夯实合作｜邦耀生物与易迪希达成战略合作，携手赋能新药研发 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com