“非遗+旅游”产业助力畅游新疆-中工旅游-中工网

“非遗+旅游”产业助力畅游新疆 2022-02-22 02:01:00 原标题：“非遗+旅游”产业助力畅游新疆 工人日报—中工网记者 吴铎思 通讯员 马安妮 非遗，是人类智慧的结晶，更是见证了一代代人成长的活态化石。走在新疆，多民族聚居，多文化交汇，每一个地方都有一份属于自己的非物质文化遗产，每一件都在讲述新疆的故事。从喀什古城中能闭眼制作土陶的老手艺人、塔城地区塔塔尔族传统的糕点，到阿克苏地区传统民族乐器制作……新疆维吾尔木卡姆、玛纳斯、麦西热甫更是被列入世界非物质文化遗产项目。在新疆，游客不仅能够欣赏广袤沙漠、高山湖泊之景，还能品味、体验不同非遗产品的独特魅力。 从吃到玩 非遗产品多种多样 再屯娜是塔塔尔族国家级非物质文化遗产传承人，也是新疆塔城市塔塔尔族文化协会会长，一双巧手能够制作出近百种不同的糕点。 “有很多从上海、北京来的爱好者，只要有兴趣，我很愿意免费教这门手艺。”她希望更多人能够品尝到糕点中塔塔尔族的独特味道。 局非遗中心主任党韫介绍说。 一块泥，和水、摔打、上转盘，在阿热甫江·阿布都热依正在娴熟地捏制一件土陶瓶，他是一家维吾尔族模制法土陶展览馆的店长，也是一位维吾尔族…