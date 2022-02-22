[时间差造成误解 屏县府：防疫旅馆全额补助] 【大纪元2022年02月21日讯】（大纪元记者简惠敏台湾屏东报导）针对网路传出在中央宣布 补助 居家隔离者 防疫 旅馆 费用后，屏东县政府仍要求民众签署支付防疫旅馆费用同意书一事，屏东县政府21日澄清，中央流行疫情指挥中心18日下午3时宣布 补助 政策，但同意书是之前委由旅馆转交给19日的解居隔民众，两者为时间差造成误解，之后配合中央政策全额补助，已经没有再发出。 县府交通旅游处指出，卫福部陈时中部长于2月18日下午约近3点时宣布匡列者入住 防疫 旅馆 费用补助最新政策，凡110年12月14日至111年2月18日期间，经地方政府匡列并安排至防疫旅宿进行居家隔离者，补助费用由中央概括承受，中央订定方法，地方造册申请，使受隔离民众免负担防疫旅宿费用为原则。 而在中央补助政策宣布之前，因为有数位居隔者将于2月19日期满退房，因此防疫补助同意书在2月18日前就已经交给防疫旅馆，请旅馆协助通知民众签名并代收。换言之，这项网路传言是时间落差所造成的误解，并非事实。 交旅处表示，屏东县依中央流行指挥中心规范办理匡列隔离，为感谢居家隔离者配合防疫，县府先前…