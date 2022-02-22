提升上海金融业国际竞争力

上海2022年2月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — ACCA（特许公认会计师公会）与上海金融业联合会于2月22日上午在上海签署战略合作备忘录。双方将充分发挥优势资源，搭建跨行业平台，共同促进金融财会人才的交流和集聚，提升人才国际化视野和专业能力，助推上海金融业国际化发展，进一步支持上海国际金融中心建设。

上海金融业联合会秘书长屠友富与ACCA华中区总监朱晓云代表双方签署战略合作备忘录。上海金融业联合会常务副秘书长帅师等代表出席签约仪式。

当前正值“十四五”上海国际金融中心建设的关键时期，高质量金融人才的集聚，国际先进理念经验的交流，对于提升金融机构专业服务能力、国际竞争力，优化金融发展环境具有重要的作用。

上海金融业联合会秘书长屠友富表示：“我们非常高兴能与ACCA开展合作。ACCA为全球金融财会领域培养了大量高端人才，拥有全球领先的专业资源和行业洞见。我相信，通过双方紧密合作，将更好地发挥上海金融业联合会的平台作用，进一步提升金融各业态之间合作创新的交流，助推上海国际金融中心建设开创新格局。”

ACCA华中区总监朱晓云表示：“我们非常高兴成为上海金融业联合会的重要战略合作伙伴。我们期待携手促进高端金融人才的交流与分享，为上海国际金融中心建设迈向更高发展水平提供坚实的人才和智力支持。”

加快构筑国际金融人才高地，是上海国际金融中心建设的重要一环。在2021年颁布的《上海市重点领域 （金融类）“十四五”紧缺人才开发目录》中，ACCA持证人被列入10项金融紧缺人才类目。这体现出ACCA人才所获得的高度认可，以及在金融领域中所发挥的重要作用。

随着上海金融业联合会与ACCA的合作，双方将通过在行业交流、专题研讨、人才培养等多领域开展联合项目，为高质量服务上海国际金融中心建设赋予新动能。

ACCA与上海金融业联合会签署战略合作备忘录 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com