姚长盛对话梁建章：多生孩子有什么好处？三胎经济教育宏观携程生育_手机网易网

*网易研究局稿件未经同意禁止一切媒体转载，包括友商，本文不构成投资决策。 2月21日，育娲人口研究发布最新报告，称在中国将一个孩子养到年满18岁平均需要48万元。报告分析了养育成本，给出了九大促进 生育 的措施建议。对此，网易传媒副总编辑姚长盛与人口 经济 学家梁建章进行了深入对话。 在北京、上海把一个孩子养到年满18岁平均要花100万左右 姚长盛： 中国的生育成本在人均GDP背后是全球最高的， 本身得出这个结论是很可怕的事。 梁建章： 对，你看具体的数据还是很容易解释的，因为中国跟其他国家相比， 教育 成本是相对高的，在发达国家的幼儿园、托儿所，都是国家补贴的，我国的教育成本相对高。另外住房成本也占很大的比例。还有一个，现在鼓励生育，花费GDP的2%—3%，这些在欧洲国家实际上还是占相当大的比例，所有这些钱是给有家庭的小孩，这几个方面导致了中国比其他国家生育成本要高，抚养成本收入比几乎是最高的。 姚长盛： 跟人均GDP比，但是它会出现一个问题，比如说把人均GDP这个比值告诉大家，大家会有一个直观反应，很多人会说我养孩子没花那么多钱， 像上海，我很高兴看到上海是一百多万，很高兴看到北京…