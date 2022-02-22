【关注】十堰发布最新住房政策

今天，十堰市发布 《关于加快发展保障性租赁住房的通知》 （以下简称《通知》） 涉及公租房、人才公寓、 保障性租赁住房等住房保障措施 就《通知》的热点问题 十堰市相关部门进行了权威解读 实施范围包括哪些地方？ 其它县市区可以建设保障性租赁住房吗？ 十堰市是省政府确定的发展保障性租赁住房重点城市，中心城区是保障性租赁住房发展的重要区域，主要范围包括茅箭区、张湾区和十堰经济技术开发区。其它县市区根据产业园区、城关镇区域范围内新市民和青年人的实际需求，可以适当发展保障性租赁住房。 保障性租赁住房的建设标准与保障对象是什么？ 保障性租赁住房坚持“保基本”的原则，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，租金标准由市发改委按照“可负担、可持续”原则确定，租金水平不高于同地段同品质市场租赁住房租金的70％，每两年核定一次。 保障对象主要为符合条件的新市民和青年人等住房困难群体，优先保障新市民中从事基本公共服务的住房困难群众。 保障性租赁住房房源筹集方式有哪些？ 充分发挥市场机制作用，以市场方式筹集房源为主，引导多主体投资、多渠道供给，坚持“谁投资、谁所有”原则筹集房源。房源的主要筹集方式为：新建、改建…