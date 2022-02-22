梁建章的多米诺，混合办公的未知数沈南鹏季琦微软范敏携程_手机网易网

文 | 新熵，作者｜嘉荣，编辑｜伊页 “远程办公有利于家庭和谐、女性职业发展和提升生育率”，这话从一直致力于鼓励生育的梁建章口中说出来并不足为奇。 真正出人意料的是，这次来真的了。 2月14日， 携程 集团宣布将在全公司推行混合办公制度。3月1日开始，每周三、周五，公司各事业部、职能部门可根据实际管理需求，实行或逐步推行1-2天的混合办公，即每周有1-2天，符合条件的员工可自行选择办公地点，既可以是家里，也可以是咖啡厅或者度假酒店等。 尽管疫情的影响让远程办工成为常态，但携程将成为国内首家正式推行混合办公制度的公司。 随后有携程员工在社交平台透露经自己所在部门高层讨论后，通知暂不执行，“未来市场环境好了之后会逐步放开，产研部门实行该办公模式，员工申请需要提前两天。” 在多数互联网大厂“996”成默契的时代，携程反其道行之的确似一股清流。 “混合办公”并非新鲜事，国外早有试水，但此前国内还暂未有大厂正式推行，究竟是不如携程勇敢，还是办公模式的改革并非易事？ 目前携程成了国内“吃螃蟹”的第一厂，但从员工透露不少部门讨论后决定暂不执行可以看出，这个“螃蟹”要想吃下去恐怕没那么简单。 01 “…