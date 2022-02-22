住琼全国政协委员朱鼎健：推动“数字+旅游”融合发展，创建“云端互联学校”界面新闻

文丨海南日报 刘操 “作为一名在海南扎根发展多年的旅游行业从业者，我要切实当好海南自贸港建设的参与者、实践者、推动者。”全国两会即将召开，观澜湖集团主席兼行政总裁朱鼎健非常忙碌。作为住琼全国政协委员的他，通过调研、思考，准备递交一批高质量提案，围绕数字经济赋能旅游产业、推动“云端互联学校”创建等内容建言献策。 “我们政协委员一定要多思考，善于发现问题，才能有作为。”朱鼎健2013年开始担任全国政协委员，今年将是他第十次赴会履职。在以往的全国政协会议上，朱鼎健总有令人印象深刻的发言，而他的提案建议也是“件件有料”。 “十分感谢并珍惜国家给予我的参政议政机会。”去年的全国两会上，朱鼎健提交了5份提案，并在会上为海南自贸港建设鼓与呼。会后，他还前往香港海南社团总会、中国香港海口联谊会、香港潮州商会宣讲分享会议精神。2021年以来，朱鼎健共参加9次全国政协组织的会议活动及调研考察，活动主题涉及加强港澳青少年爱国主义教育、住琼全国政协委员开展党史学习教育、“十四五”战略规划与香港机遇等。 值得一提的是，朱鼎健在人民政协报发表文章《海南红色游，让革命精神“活”起来》，提出“作为海南旅游行业的从业者…