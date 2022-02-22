西安出台意见 发展保障性租赁住房 丝路中国 中国网

2月21日，西安加快发展保障性租赁住房的实施意见正式对外发布。意见旨在加大保障性租赁住房供给，着力缓解新市民、青年人等群体的住房困难，加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。 保障对象 在本市工作且无自有住房的新市民、青年人等住房困难的群体 住房户型 不超过70㎡小户型 租金标准 按不高于同地段、同品质的市场租赁住房评估租金的90%执行 租金标准由住房保障机构每年定期发布 明确对象标准。保障性租赁住房主要解决在本市工作且无自有住房的新市民、青年人等群体的住房困难，以建筑面积不超过70平方米的小户型为主。 政府指导租金。保障性租赁住房租金按照租赁运营企业可持续、租户可负担的原则，接受政府指导。租金标准按不高于同地段、同品质的市场租赁住房评估租金的90%执行。具体租金标准经市政府批准后，由住房保障机构每年定期发布。 多方参与供给。保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资、多渠道供给，坚持“谁投资、谁所有”，利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地、存量闲置房屋和新供应国有建设用地建设，并合理…