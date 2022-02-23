旅游 村庄里的国歌讲习所_TOM旅游

一座《高鹏振与他的铁血抗战家族》的群雕，上面十一个大字，“起来，不愿做 亡国奴 的人们。”讲述着 中华民族 到了最危险的时候，全国民众抗战第一人高鹏振，在中国雄鸡版图的咽喉地带——锦州，第一位被迫发出了最后吼声。讲述着中国有千首歌万首歌，为什么选定《 义勇军进行曲 》作为国歌的由来。 锦州市腰沟村国歌讲习所，坐落在锦州松山新区果树农场东王分场腰沟村。这座小山村国歌讲习所，依山傍水，民风淳朴。这里的人们，深情地向全国、全世界讲述着尘封百年的国歌《义勇军进行曲》背后的那些鲜为人知的故事。 一处展厅内，讲述着抗战第一军—抗日义勇军在锦州成立，他们万众一心冒着敌人的炮火前进；讲述着抗日义勇军在14年抗日战争中，做出的巨大贡献与牺牲。 一间红色大课堂，义勇军泥板教育，讲述着抗日义勇军收养的战争孤儿，在战争年代没有纸笔，他们用树枝代替笔，用泥板代替纸。他们学会了“男儿何不带吴钩，收取关山五十州”守土有责的豪言壮语；他们学会了“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”保卫祖国的责任担当。吸引了众多人到此体验学习。 一台红色演绎，震惊全国惊动世界的《 锦州保卫战 》让参观者变成了参与者，沉浸式的体验，让人…