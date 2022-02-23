石家庄新华区新增1例新冠肺炎无症状感染者石家庄市武汉市酒店

来源：央视网 “石家庄发布”微信公众号23日消息，石家庄市新华区应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室发布通告称，2022年2月23日，新华区新增1例新冠肺炎无症状感染者。王某某，男，36岁，现住新华区中华北大街喆啡酒店，为石家庄三快科技有限公司职工（常驻武汉市三快公司）。2月23日3时50分，核酸检测为阳性，后经省市专家组会诊为无症状感染者。 2022年2月22日11时52分，石家庄市新华区接到秦皇岛市疾控中心转来的《协查函》，通报来区人员王某某为武汉市新冠肺炎确诊病例密切接触者。经查，19日至20日，王某某在湖北省武汉市期间，两次到凯莱熙酒店培训班（该酒店培训班检测出多例确诊病例）长时间驻留。21日9时乘列车返石后，回到位于桥西区自强路118号中交财富中心12楼的石家庄三快科技有限公司，同日去过楼下太和板面、驴肉火烧店和中山西路贵喜龙酒店，当晚入住新华区中华北大街华西路交口喆啡酒店。22日上午在酒店未外出。经流调核实后作为武汉市新冠肺炎确诊病例密切接触者，由负压救护车转运至隔离点集中隔离。2月23日3时50分核酸检测为阳性，由负压救护车转运至石家庄市定点医院。 目前，对所有追踪到的密切…