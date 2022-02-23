“非遗+旅游”产业助力畅游新疆

非遗，是人类智慧的结晶，更是见证了一代代人成长的活态化石。走在新疆，多民族聚居，多文化交汇，每一个地方都有一份属于自己的非物质文化遗产，每一件都在讲述新疆的故事。从喀什古城中能闭眼制作土陶的老手艺人、塔城地区塔塔尔族传统的糕点，到阿克苏地区传统民族乐器制作……新疆维吾尔木卡姆、玛纳斯、麦西热甫更是被列入世界非物质文化遗产项目。在新疆，游客不仅能够欣赏广袤沙漠、高山湖泊之景，还能品味、体验不同非遗产品的独特魅力。 从吃到玩 非遗产品多种多样 再屯娜是塔塔尔族国家级非物质文化遗产传承人，也是新疆塔城市塔塔尔族文化协会会长，一双巧手能够制作出近百种不同的糕点。 “有很多从上海、北京来的爱好者，只要有兴趣，我很愿意免费教这门手艺。”她希望更多人能够品尝到糕点中塔塔尔族的独特味道。 因冬季气候偏冷，适宜糕点存放，今年春节再屯娜开通了线上销售渠道，不少来自上海、广东、深圳等地的顾客购买糕点。偏远的地方靠快递，比较近的地方，比如乌鲁木齐，她会集中在一起送过来。 “为了让塔城地区的非遗传承人展示自己的技艺、作品，我们专门打造了工作室，像塔塔尔族糕点，设有展示区、体验区等，希望‘塔城礼物’越来越多。”塔…