旅游｜走出冬奥冠军的秦岭峡谷乐园_TOM旅游

受访人： 陕西安康国家雪上项目训练基地（秦岭峡谷乐园）负责人 林晋炎 本次2022冬奥会对于我来说感触颇深，因为2018年至2019年在我们安康基地集训的越野滑雪国家队、2019年至2020年集训的钢架雪车队国家队、雪橇国家队，还有2021年到我们基地隔离训练的 花样滑冰国家队 中，共有22名运动员获得资格参加本届冬奥会。 钢架雪车队闫文港获得铜牌，这是历史性的突破；钢架雪车队殷正、赵丹，雪橇队王沛宣，越野滑雪王强，也都取得了优异的成绩；在花样滑冰双人滑自由滑比赛中，隋文静、韩聪为中国代表团拿下本届冬奥会的第九金。观看冬奥，我的心情异常激动，衷心为他们感到骄傲，也乐见我们基地为国家冰雪体育事业作出贡献。这也为我们以后更好地发展 冰雪运动 、为大力开展冰雪旅游提供更为优质的服务，坚定了信心，提供了动力。 韩聪、隋文静曾给基地赠送锦旗 位于秦岭峡谷乐园里的秦岭四季滑雪馆是国家体育总局授予的国家雪上项目训练基地。2019年9月，国内首条雪橇、雪车和钢架雪车出发训练道在这里建成。滑雪馆兼顾专业训练和大众 滑雪功能 。从开业起，就积极推动场馆与学校的合作，组织过多次陕西、北京、山东等地中小学学生…