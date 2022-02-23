高原深处的“新桃花源记”

初春阳光暖洋洋地照在大地上，万物蓬勃生长。在四川省甘孜藏族自治州乡城县然乌乡纳木村， 一幢幢整齐的白藏房像颗颗珍珠点缀在山林间，平坦干净的村道穿插其间犹如洁白的哈达，路边树枝上花蕾含苞待放，田野间人们已然开始劳作……这一幕幕场景绘出高原“世外桃源”般的别样风情画卷。 近年来，纳木村依托查呈沟天沐温泉4A级景区建设，以“小、特、精”为线路，通过“农村变景区”“农民变股东”两大转变，持续打造美丽经济，推动乡村振兴，谱写了一篇农旅交融的“新桃花源记”。今年1月，纳木村被评为2021年度四川省乡村振兴示范村。 汇就山水田园画 “山、水、人”融入自然和谐 “以前村里的路全是泥巴，坑坑洼洼的，不仅出行不便而且垃圾成堆。由于没安路灯，村里一到晚上伸手不见五指，加上离县城远，别说其它地方的人来，就连本村的人都留不住。”回忆过去，纳木村驻村干部喻晓飞仍感慨万分。 偏僻贫困村如何“凤凰涅槃”？这一切，得从脱贫攻坚说起。 为改变现状，借助脱贫攻坚政策的落实落地，纳木村开展进村入户路水泥路面硬化和村民庭院园林化改造，加力推进全村主要河道、水渠的护砌整修及村道绿化工程，太阳能路灯逐渐点亮了漆黑夜晚，纳木村也悄然…