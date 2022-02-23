青海：高原乡村借力“冰雪振兴”

随着北京冬奥会的成功举行，冰雪运动成为各地最热的体育项目。大江南北，“冷冰雪”变成“热运动”，“带旺”冰雪经济。 青海位于三江之源，被誉为“中华水塔”，境内的玉珠峰、岗什卡雪山是户外运动爱好者神往之地。如今，随着冰雪运动触角不断延伸，高原乡村也成为冰雪运动爱好者的热门“打卡地”。 每年雪季，藏族姑娘李拉莫措就“变身”为滑雪教练，享受着滑雪的乐趣。她的家位于青海省西宁市大通回族土族自治县东峡镇，这座小镇因独特的冰雪资源被外人熟知。 李拉莫措工作的康乐滑雪场海拔超过2700米，是青海省首家运营的滑雪场。该滑雪场距青海省会西宁约50公里，每年接待游客近10万人次。 “夏天我们在家附近打点零工，冬季就在滑雪场当教练。一个雪季，我的收入有三四万元，这真正让我们感受到了‘冰天雪地也是金山银山’的意义。”李拉莫措说。 滑雪场负责人马锦云介绍，60多名周边村民在滑雪场从事餐饮、雪具租赁、滑雪教练等工作。近4个月的雪季，薪酬最高的滑雪教练收入可以达到近7万元。 记者了解到，激增的滑雪人群也倒逼滑雪场不断进行升级改造，满足不同人群的多元需求。 马锦云说，起初，滑雪场只有两条赛道。因为本地缺少相关专业人才，…