绿色海南，描绘生态大美

“冬季虽然天气冷，但蔚蓝的天空、清新的空气、丰富的植物仍吸引着我们到户外锻炼。”正在青海省海南藏族自治州共和县恰卜恰镇晨练的张丽丽说。 美丽环境是大家有目共睹的。2022年1月21日，青海省第十三届人民代表大会第七次会议上的《政府工作报告》中提到，黄南州获评国家生态文明建设示范区，贵德、河南入选国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。而这天蓝、气清、地绿的美好和人民群众自觉维护良好生态环境的氛围，却来之不易。 “十三五”以来，海南州把生态文明建设作为政治责任，坚持生态优先、绿色发展，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严格落实污染防治攻坚战各项措施，着力解决群众身边的突出环境问题，不断推进生态绿色发展，让绿色成为全州高质量发展的鲜明底色。 整治垃圾添绿意 前不久，文化和旅游部在黄河文化旅游带建设推进活动上，发布10条黄河主题国家级旅游线路和《黄河文化旅游带精品线路路书》，黄河安澜文化之旅线路组成包括海南州龙羊峡。 “你能想象房前屋后、公路沿线、库区沿岸狼藉一片，柴草乱堆放，塑料瓶、易拉罐等包装垃圾到处乱扔，是我们村以前的样子吗？自推行‘全域无垃圾’以来，人居环境得到整治，大家越来越…