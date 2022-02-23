旅游业要在特色上下功夫特色化旅游业度假区旅游_手机网易网

旅游业要在特色上下功夫 2022-02-23 06:22:20 经济日报 如何把握好标准化和 特色化 的关系，是 旅游业 发展的热门话题。近期发布的《“十四五”旅游业发展规划》提出，要完善 旅游 产品供给体系，坚持标准化和个性化相统一，这为旅游业高质量发展指明了方向。 旅游业是我国较早引入标准化管理方法的行业之一，实践证明，标准化是旅游业发展的重要支撑，显著提高了旅游产品与服务质量，也促进了行业在较短时间内与国际接轨。相较而言，旅游业在个性化、特色化方面仍有较大提升空间。千景一面、千村一面等问题凸显，大同小异的旅游商品引得消费者吐槽不断。旅游业如何更好适应大众旅游时代，实现特色化、个性化发展？ 要做好定位与规划。旅游业要凸显独特性，做好开发前的定位是重中之重。我国年人均出游已超4次，人们对旅游满怀期待且主题愈发明确。因此，城市或景点都要立足自身资源特点，挖掘亮点、找准痛点、形成卖点，在此基础上大做文章，有效对接旅游消费需求。精准定位之后，还要做好规划，旅游项目建设、景点开发要坚持一盘棋，避免低水平、同质化，实现以规划统领特色化发展。这方面，迪士尼乐园、环球主题公园 度假区 等国际文旅企…