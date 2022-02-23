上海2022年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球知名体育用品公司阿迪达斯宣布启动旗下中国志愿者公益项目，赋能员工将“运动改变生活”的精彩信条传递给更广泛的群体。多场全球重大体育赛事在中国的相继举办已然让2022年成为了名副其实的“体育大年”。作为中国体育事业的长期支持者和推进者，阿迪达斯也迎来了其进入中国的第25个年头。一直以来，阿迪达斯借助自身在运动领域的专业性，积极履行企业社会责任，以多元的公益活动助力更多人参与到体育运动之中。

今年，阿迪达斯企业社会责任项目焕新启航，积极向内向外探索更多可能性。2022年2月22日，在这个“最有爱的日子”里，阿迪达斯中国志愿者团队宣告成立，致力于吸引更多阿迪达斯员工成为企业社会责任的践行者和传播者。员工登录企业内部的志愿者平台，便可轻松在线了解和注册参与丰富多样的公益活动，借助运动的魅力向全社会传递积极向上的正能量。

阿迪达斯大中华区董事总经理唐杰琛（Jason Thomas）先生、阿迪达斯中国志愿者团队成员、来自上海市志愿者协会等第三方公益组织的代表出席现场，共同见证了这一项目的诞生。



阿迪达斯中国志愿者项目启动仪式

阿迪达斯大中华区董事总经理唐杰琛（Jason Thomas）先生表示：“非常高兴能够与社会各界伙伴共同见证阿迪达斯中国志愿者项目的启动。今年是阿迪达斯深耕中国的第25周年，我们始终致力于以体育运动拓展可能性的边界，帮助更多人享受快乐运动，助力中国体育事业的蓬勃发展。未来，阿迪达斯将一如既往地积极承担企业社会责任，让‘运动改变生活’的理念触达更加广泛的群体，为中国社会公益事业做出积极贡献。”



阿迪达斯大中华区董事总经理唐杰琛先生

多年来，阿迪达斯在中国推出的企业社会责任项目涉及青少年发展、帮助弱势群体、促进可持续发展等领域。与此同时，阿迪达斯拥有一大批热爱运动、深谙“运动改变生活”之道的员工，本次志愿者项目的成立将为其提供丰富渠道，更好地发扬这份热忱与理念的影响力。作为项目启动后的首场活动，2022年2月27日，阿迪达斯将携手专注于视听障人群的公益组织“黑暗跑团”，在上海市徐汇滨江adidas RUNBASE举行志愿陪跑活动。届时，志愿者们将在接受陪跑训练后，引导并陪伴视听障者跑完全程，以安心、信任护航他们放心奔跑。



阿迪达斯中国志愿者团队及现场嘉宾合影

作为一家源自德国的全球知名体育用品公司，扎根中国25年来，阿迪达斯初心不改，秉承“Impossible is Nothing（没有不可能）”的品牌态度，持续关注并改善中国大众体育事业与社区的发展。伴随着“掌控全场”2025发展战略的发布，阿迪达斯将持续携手社会多方力量，让更多人从体育运动中收获快乐，享受生活，助力“全民健身”计划的高效推进。

体育公益助力全民健身，阿迪达斯中国志愿者项目正式启动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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