北京2022年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 虎年伊始，爱彼迎房东社区再创佳绩，全球房东已累计接待超过10亿人次，总收入共计达1500亿美元。在中国，爱彼迎房东社区依旧保持着多元、开放的格局，越来越多年轻房东加入社区，80、90后为房东主力。在2021年新加入的房东群体中，30岁及以下房东创收能力最强，40岁及以下新房东收入占比已超过八成。

根据爱彼迎平台估算，在中国新房东群体中，上海、成都、长沙、杭州、重庆等一线和新一线城市新房东们的收入名列前茅。值得一提的是，较2020年，秦皇岛、青岛、威海、万宁、大连等沿海目的地的新房东收入翻倍，成为后疫情时代的增长新势力。随着越来越多国内小众目的地受到旅行者们关注，房东们打造高品质房源的超强潜力也在不断释放。

在中国，爱彼迎不断赋能房东提升民宿运营实力，例如建立节假日期间房源运营中心，助力房东抓住市场机遇获取更多订单，以及通过自动回复功能帮助房东有效提升回复率等。面对更多的市场机遇，如何让民宿创收更进一步？爱彼迎特邀三位资深房东，分享对虎年民宿市场的一手洞察与运营新思路，在新的一年助力社区房东如虎添翼。

南京90后房东Gary：虎年扩大民宿规模，继续深耕自媒体建立民宿品牌力



爱彼迎南京民宿城市甄选榜 Top1 “锦鲤抄”

2019年年底，90后设计师房东Gary带着对民宿的热爱和对未来的无限期待，在自己的家乡南京成为了一名爱彼迎房东。从设计到运营，每一套房源都像是Gary的“孩子”一样，以谦逊和包容的态度一步一个脚印，不断积累着越来越多来自房客和业内的中肯评价。去年由Gary亲手打造的中式古韵风房源“锦鲤抄”更是成为了爱彼迎南京民宿城市甄选榜的Top1房源。

新的一年对他来说，极有可能是龙腾虎跃的一年，继续扩大业务规模的想法始终在Gary的心里盘算着。根据不断变化的政策形势找到扩张的频率和规模大小，与此同时保证设计、服务的质量、以及用户体验的多样性。Gary还有着更远大的理想，那便是通过自媒体运营打造民宿品牌力，甚至带动周边设计和旅游产业，让文化符号融入进新老客户的生活当中。

长沙直木民宿创始人木头：从城市到乡村，细节之处延续品牌的高端定位



长沙房源图片

作为长沙最早做城市民宿的房东之一，在始终保持精细化运营的努力下，木头的“直木微居”民宿在爱彼迎已经积累了超过3000多条接近全五星的优质评价。在蓄势待发的虎年，木头决定将自己长久以来做独栋民宿的愿望落地，“莫干山等城市周边民宿集群已发展出成熟业态，长沙近郊的民宿市场还存在很大的发展空间” ，木头说道。 从城市到乡村，变化的是民宿周边的配套、环境，但不变的是延续“直木”品牌的个性化风格以及细致入微的运营标准。依托对用户需求的精准洞察，木头制定了一系列民宿+图书馆、打造民宿周边自然生态体验等计划，希望能在满足长沙本地客人短途度假的基础上，吸引更多旅行者领略长沙近郊乡村的独特魅力。

四川「7号下午」民宿创始人后山人：从成都到全国，遍地开花分享乡野之趣



四川房源图片

在一个7号下午，身为设计师和建造师的两位创始人一拍即合，「7号下午」民宿品牌就这样诞生了。“用设计在繁华的都市中打造一个树洞，能在自己亲手打造的民宿中得以充分的放松和休息，以满血复活的状态回到日常生活中”，房东说这是他最想带给客人们的。「7号下午」的每个房源都拥有极高的辨识度，基于在成都经营城市民宿的成功经验，两位创始人先是把自己拓展乡村民宿事业的第一步落地在了四川峨眉山。得天独厚的地理环境加上民宿内部结合洞穴设计、独特放松的私汤体验，一上线便收获了“新老房客”们的喜爱。2021年两位创始人开启了加盟模式，将先后在杭州桐庐、山东临沂、山西大同、三亚、海口等地继续拓展乡村民宿的足迹。

2021年新一线房东展现超凡吸金实力，虎年继续如虎添翼 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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