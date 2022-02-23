新加坡2022年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — ComplianceAsia宣布成立其ESG Consulting分部“ComplianceAsia ESG Consulting Pte. Ltd”，并聘请岩切広美领导其新加坡团队。

ComplianceAsia由首席执行官及创办人Philippa Allen于2003年创立，是亚太地区成立最久的合规咨询公司，主要办公室位于新加坡、香港、上海、东京和伦敦。

过去两年，监管机构对金融服务公司环境问题的监管显著增加。香港和新加坡的资产管理公司以及保险公司在投资者或欧洲和美国监管机构施加的一系列递增的规定之外，还要将新的监管规则纳入其业务。

香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监会”）发布修订版《基金经理行为守则》，要求基金经理在投资和风险管理过程中考虑气候相关风险。新加坡金融管理局(MAS)发布了《基金经理环境风险管理指南》，且该指南现已生效。

ComplianceAsia ESG Consulting是一项专业服务，帮助亚洲金融业公司，包括私募股权公司、对冲基金经理和传统资产经理人，应对该地区快速变化的 ESG 投资监管环境。ComplianceAsia已经在为大型资产管理公司提供政策和程序，以确保他们遵守新的规则，并致力于将亚太地区的本土要求与国际政策及程序相互协调。

岩切広美女士拥有新加坡国立大学环境管理硕士学位，为ComplianceAsia ESG Consulting带来了其过往丰富的另类资产和经纪业的经验。同时加入ComplianceAsia ESG Consulting的还有刘禹先生， 他在可持续发展方面有着丰富的经验，从筹划公司的可持续发展战略框架，到为公司根据ESG/可持续发展指导和基准制定指标。

ComplianceAsia ESG Consulting为亚太地区正在进行ESG合规和投资的企业提供广泛的ESG咨询服务。

ComplianceAsia实施ESG公司治理结构，审查或起草公司政策和程序，以满足香港证监会、新加坡金管局、香港金融管理局或日本金融服务管理局的要求，协助公司签署UNPRI，就管理守则提供建议，验证和审计ESG的采用和合规，并协助将ESG融入公司的投资流程。

ComplianceAsia ESG Consulting同时还提供ESG法规和标准的培训。

ComplianceAsia密切跟踪亚太地区和全球的ESG监管法规的变化。

多年来，ComplianceAsia以其卓越的服务赢得了许多业界认可的奖项，包括“2020年第三届亚洲监管卓越奖年度最佳合规服务供应商”和“2021年HFM亚洲最佳咨询公司 – 监管和合规奖项”。

ComplianceAsia首席执行官及创办人Philippa Allen表示：“我们知道，金融业在最近的COP26气候峰会上备受关注。金融服务提供商越来越多被要求制定和披露应对气候风险、实现可持续投资目标的计划，并监督这些计划的可信度。鉴于我们对亚太地区的长期承诺以及我们与该地区许多最大的资产管理公司的良好关系，成立 ComplianceAsia ESG Consulting 以帮助金融机构在新加坡和香港发展其 ESG 合规能力是顺理成章的事。”

新加坡 ESG总监岩切広美表示：“随着可持续发展在亚洲金融业的重要性不断提高，毫无疑问，在未来五年或更短的时间内，所有牌照类型和规模的金融公司都将推动加强其 ESG 举措。我很高兴能加入ComplianceAsia ESG Consulting。我期待运用我在不同金融机构的丰富工作经验和从专业学位得到的重要知识，帮助客户创建一个实用的ESG框架。”

ComplianceAsia推出ESG咨询服务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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