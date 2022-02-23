日立解决方案（Hitachi Solutions）进一步巩固了其在加速东盟地区垂直行业数字化转型方面的领先地位。

马来西亚吉隆坡2022年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在微软Azure上运行的全球行业解决方案领先提供商日立解决方案（Hitachi Solutions）很高兴地宣布，其被微软马来西亚（Microsoft Malaysia）评为2021年度微软商业应用程序合作伙伴。

2021年微软马来西亚合作伙伴奖旨在表彰各种类别的合作伙伴取得的杰出成功和实施，表彰将创新解决方案带到最前沿的合作伙伴，以解决客户从云到边缘的复杂业务难题和挑战。

在商业应用程序类别中，日立解决方案展示了卓越的工作和奉献精神，展示了基于Microsoft技术的客户解决方案在创新和实施方面的卓越表现。

日立解决方案亚太区（Hitachi Solutions Asia Pacific）总裁Kazunori Miyabayashi表示：“我们很荣幸微软马来西亚认识到我们在竞争激烈的商业应用程序领域作为其合作伙伴之一的坚定承诺。通过我们在将新的和现有的本地客户转变为云方面的强大能力和丰富经验，我们不断致力于鼓励我们的客户采用最新的Microsoft应用程序来满足他们的新兴需求并做出更明智的业务决策。”

微软马来西亚董事总经理K Raman评论这场胜利时表示：“随着技术解决方案变得更加先进和越来越复杂，拥有合适的合作伙伴来推动我们客户的数字化转型至关重要。在过去的一年里，日立解决方案展示了卓越不仅通过保持创新，而且还利用他们对Microsoft Dynamics 365解决方案的技术知识来满足每位客户的需求，我们很高兴将他们命名为微软马来西亚2021年度商业应用程序合作伙伴。”

日立获2021年度微软商业应用程序合作伙伴奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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