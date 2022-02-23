深圳2022年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，东信宣布成立视频研究院并正式举行挂牌仪式，东信执行董事/高级副总裁徐烈为东信视频研究院揭牌。

该研究院旨在专注研究当下热门短视频与直播的结构及文案等元素，寻找爆红背后的规律，激发设计及创意灵感。此外，充分发挥东信在短视频制作、智能营销研发技术方面的优势，进行营销模式与行为的研究。

在如今全网流量增长放缓的情况下，内容创作量持续上升，为广告库存开源。年轻用户作为数字营销的主流受众，追求新意，品牌主对创新营销形式需求旺盛，只有优质的视频内容创作，才能有效触达用户并影响其决策。东信深刻洞察到这一点，视频研究院的设立，正是为了精准研究年轻用户的互联网喜好和流量密码，同时，对视频创作、生产、运营的优质运营人才作专项培育。集多方智慧，整合优质资源，围绕品效销一体化发展战略，以引领性、创新性、示范性为特色，建设数字营销行业的智囊团、人才库。

截止2021年12月，东信月生成短视频数量可高达200,000+，图文创意素材月制作量高达370,000+，在行业中遥遥领先。在移动互联网进入存量时代的背景下，东信依然保持了在视频内容制作、创意制作等方面的人员增长，目前公司员工总数已超1000人。未来，东信视频研究院将充分发挥创意“最强大脑”的作用，解决电商视频营销问题，融入营销发展新格局，构筑东信视频研究新高地。

引领视频营销创新，东信正式挂牌成立视频研究院 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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