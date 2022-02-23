如新武汉培训班传染链扩至四地，66名学员中已有30人感染酒店疫情武汉市

未来是否还会有新的城市被波及，目前还不得而知 截至23日12时，跟如新武汉培训班相关联的传染链，已从武汉扩散至北京、青岛、石家庄， 阳性病例达到35人，其中30人为培训班学员，培训班学员感染率已达45.5% 。 23日下午，第一财经记者从武汉市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，2月22日12时至2月23日12时，武汉新增新冠病毒核酸检测阳性感染者9例，均已转运至武汉市金银潭医院隔离治疗。这些感染者都是已管密切接触者常规核酸检测中发现的，其中7例为此前通报的培训班学员。 至此，武汉已累计报告阳性感染者23例，其中20例为如新培训班学员。23例阳性感染者中有9例为确诊病例（3例为普通型，6例为轻型），无症状感染者5例，新增的9例感染者待进一步诊断。 同时，22日12时至22日24时，北京新增6例本土确诊病例，其中5例为参加如新武汉培训班的学员。至此，2月22日0时至24时，北京新增的10例本土确诊病例中，有9例为参加如新培训班的学员及其家属。 2月23日，河北省石家庄市也新增1例新冠肺炎无症状感染者（王某某）。当地通报称，经查，本月19日至20日，王某某在湖北省武汉市期间，两次到凯莱熙酒店…