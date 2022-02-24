关于《旅游，得IP者得天下》一书的声明_凤凰网

关于近日网传《旅游，得IP者得天下》的著作权一案的相关内容，景域集团声明如下： 一、早在2016年1月，洪清华先生在业内就首先提出了“旅游IP”的概念，在多个场合公开发表2016年将是旅游IP元年，得IP者得天下等IP相关观点，并将IP战略定为景域集团2016年度战略，文末后附详细内容。（张栋平先生是2017年2月15日入职景域集团，该书是2018年1月第一次出版） 二、《旅游，得IP者得天下》该书是张栋平先生根据洪清华先生委托所创作。根据双方约定，书中主要观点来自洪清华先生，张栋平先生作为观点阐述者。张栋平先生参与了该书成书、出版的整个过程。在此整个过程中，张栋平先生都认可并承认这本书是洪清华先生的书。 三、张栋平先生针对本案在媒体上所宣称的内容仅为其一面之词，并不符合本案客观事实情况。我司有双方往来沟通的所有记录，现已就该案提起上诉，案件尚在二审中。 四、在一审判决尚未生效的情况下，张栋平先生片面摘抄一审判决书部分信息，混淆视听，意图通过舆论压力干预案件的审理，不仅干扰司法公正，而且对景域集团和洪清华个人造成了负面影响。对此，我司保留通过法律途径追诉的权利。 五、本案书籍的著作权归…