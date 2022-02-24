携程“3+2”、微信“1065”，脉脉网友：互联网打工人将迎春天？ _凤凰网区域_凤凰网

自2021年互联网行业“反内卷”风潮掀起，不少大厂开始重视员工工作状态和职业幸福感。前有字节快手取消大小周，后有阿里更新员工福利计划。在“反内卷”这件事上，大厂开始“卷”起来了。 近期，反内卷的春风再次吹起。日前，腾讯传来试行“1065”工作制的消息。据《科创板日报》报道，腾讯微信事业群部分部门正在试运行“1065”工作制，即早上10点上班，晚上6点下班，一周工作五天，该工作制从年后开始。 事实上，早在今年2月14日，携程宣布将推行“3+2”混合办公模式，自3月1日起，允许员工在每周三、周五自行选择办公地点。 接二连三的充满人性化的工作机制调整，迅速在职场社区脉脉上引起脉友热议，一时之间，社区内弥漫着职场人的羡慕情绪。认证为百度技术主管的脉友感叹“互联网打工人的第二春要来了吗？”“不要拦我，我要回流老东家携程！”“携程的3+2新闻，比任何广告都好使，我心动了。”携程、微信的岗位瞬间成为“香饽饽”，更有认证为携程HR、腾讯CDN资深运维工程师的脉友在脉脉上发布招聘信息。 与此同时，不少脉友鼓励其他大厂效仿，“请各大卷厂立即全网推广，强制执行。”认证为字节跳动产品运营经理的脉友从企业发展的…