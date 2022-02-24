旅游 广西大新县：念好“山”字经、做好“水”文章，推动旅游实现品质化、品牌化_TOM旅游

广西西南边陲的大新县沿边、达海、近首府、接东盟，文化底蕴深厚，民俗独特、风情浓郁，辖区内的5A级景区——德天跨国瀑布景区一直是游客们向而往之的目的地。 近年来，大新县坚持“绿水青山就是金山银山”的 发展理念 ，做足“边境、特色、旅游”文章，全面实施全域旅游发展战略，在旅游要素布局优化、旅游业态丰富、旅游配套设施提升、旅游营销拓展等方面持续发力。目前，大新县共创建自治区级生态乡（镇）10个，自治区级生态村34个，市级生态村106个，先后荣获“中国国际特色旅游目的地”“全国十佳 生态休闲旅游城市 ”“中国最具原生态景区”“全国生态文明先进县”等多项荣誉称号。 德天瀑布全景 何农林 摄 大新县把绿色当底色，念好“山”字经、做好“水”文章、打好生态牌，大力发展绿色经济，努力把大新打造成为让城里人向往，让乡村人依恋，让游人流连和“望得见山，看得见水，记得住乡愁”的秀美宜居之地。通过扎实推进全县旅游重大项目建设，大新旅游产业转型升级实现跨越发展：建设中越德天—板约瀑布跨境旅游合作区、大德天景区，完成对德天跨国瀑布景区的提档升级，打造具有 独特文化元素 的新体验项目，推进度假区内明仕秘境酒店、长留山…