旅游 广西龙胜梯田美如画，全域旅游发展引来游客密如织_TOM旅游

2月20日， 北京冬奥会 接近尾声，而广西桂林市龙胜各族自治县才刚刚拉开冰雪的帷幕：在著名景点龙脊梯田上，覆盖着皑皑白雪，层层叠叠的梯田和当地错落有致的吊脚楼装扮成一幅瑞雪兆丰年的壮丽景观，美不胜收。 龙胜梯田 龙胜各族自治县位于广西东北部、越城岭山脉西南麓，苗、瑶、侗、壮等 少数民族 人口占全县总人口的76％，“无山不瑶，无林不苗，无垌不侗，无水不壮”生动概括了龙胜少数民族的基本分布情况，多姿多彩的少数民族风情造就了龙胜丰富的文旅资源。近年来，龙胜围绕旅游发展新动态，以特色旅游为基、全域发展为脉，进一步构筑全域旅游发展新格局。 龙胜梯田总面积22.8万亩，耕种历史达2300多年，至今保持着“耦耕”等原始耕作方式，被联合国粮农组织授予“全球重要农业文化遗产地”荣誉。龙胜依托独特的资源优势和人文优势，依托农耕、民族、红色、康养等资源形成了各自独特的 旅游品牌 ，有效满足不同消费层次的需求。 依托“全球重要农业文化遗产”国际品牌效应，重点打造龙脊梯田景区，发展布尼花海梯田、古壮寨彩色梯田、小岩底星空梯田等差异化旅游产品，推出张家苗寨插秧摸鱼、民合苗寨瓜果采摘等农耕体验活动，配以集体农耕、田…