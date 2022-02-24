山东临沂两地公布密接者轨迹！涉超市、饭店

郯城县关于寻找次密切接触者的公告 2022年2月23日上午10点，县疾控中心接到外地协查函，函告苏州相城区确诊病例的密切接触者现在我县。收到协查函后，县疾控中心第一时间开展流行病学调查和应急处置。目前，该密切接触者已在我县集中隔离医学观察，两次核酸检测结果均为阴性（最后一次检测日期为2月23日）。以下为该密切接触者在郯城的部分活动轨迹： 2月19日下午，在北关“锅圈食汇”购物（付款时间为16:58），全程佩戴口罩，其他时间未外出； 2月20日下午，在御道桥商场西首“可乙饰品店”购物（付款时间为15:00），全程佩戴口罩，其他时间未外出； 2月21日，11:00前往家和超市（建设路总店）购物（二楼肉类区），约11:10离开，全程佩戴口罩。 请以上时段同一地点可能与密切接触者接触的市民做好个人防护，立即联系当地所属街道、村（社区）或疾控中心报告，配合做好疫情防控工作。 请广大市民关注官方发布信息，不信谣、不传谣，时刻保持个人防护意识，戴口罩、勤洗手、常通风，保持安全社交距离。一旦出现发热、咳嗽、腹泻、乏力等症状，及时到就近的发热门诊或发热哨点诊室就医，就医过程避免乘坐公共交通工具，并主动报…